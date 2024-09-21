21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a gönderme!

Giriş: 21.09.2024 23:20
ABONE OL
Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a gönderme!

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Yunus Akgün'ün paylaşımına yorum yapan Aktürkoğlu, Yandaş'a yönelik olarak, "Kulübeden izlesin" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör