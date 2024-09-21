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Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai ilk kez oynadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 22:55
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Galatasaray’ın yeni transferi Roland Sallai ilk kez oynadı

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılılarda ilk maçına çıktı.

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