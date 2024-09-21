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Galatasaray rekorunu tekrarladı! Süper Lig'e en iyi başlangıç...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 22:58
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Galatasaray rekorunu tekrarladı! Süper Lig’e en iyi başlangıç...

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig’de 6’da 6 yaptı ve 2009-2010 sezonunda en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

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