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Okan Buruk'un derbi karnesi parlıyor! 4. Fenerbahçe galibiyeti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 22:25
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Okan Buruk’un derbi karnesi parlıyor! 4. Fenerbahçe galibiyeti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe’ye karşı 6. derbisini oynadı ve 4. galibiyetini kazandı. Buruk ayrıca Kadıköy'de sarı-lacivertlileri de 2. kez mağlup etti.

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