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Okan Buruk tarihe geçti! G.Saray'da 5’te 5 yapan 2. Türk teknik direktör oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 01:08
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Okan Buruk tarihe geçti! G.Saray’da 5’te 5 yapan 2. Türk teknik direktör oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda Süper Lig'e 5’te 5 ile başlayan 2. Türk teknik adam oldu.

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