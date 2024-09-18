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Galatasaray Fenerbahçe derbisi için hazırlıklara başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 15:30
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Galatasaray Fenerbahçe derbisi için hazırlıklara başladı

Galatasaray cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbi için hazırlıklara başladı. Sarı kırmızılılar pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. İşte detaylar...

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