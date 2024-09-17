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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Icardi derbide oynayacak mı?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 17.09.2024 23:12 Güncelleme: 17.09.2024 23:34
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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Icardi derbide oynayacak mı?

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yendi. Maçın ardından Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın "Fenerbahçe derbisinde Mauro Icardi forma giyecek mi?" sorusuna yönelik tecrübeli hocadan flaş bir açıklama geldi.

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