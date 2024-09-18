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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan

Giriş: 18.09.2024 16:26 Güncelleme: 18.09.2024 16:42
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki karşılaşmalar için hakem atamaları tamamlandı. Buna göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı. İşte detaylar...

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