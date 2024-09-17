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UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 19:41
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UEFA’dan Fernando Muslera’ya ceza!

UEFA Disiplin Kurulu,Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı rövanş maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

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