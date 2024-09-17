17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da Nelsson ile yeni anlaşma: Sözleşmesi uzatılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:55
ABONE OL
Galatasaray’da Nelsson ile yeni anlaşma: Sözleşmesi uzatılacak

Galatasaray yönetimi iç transfer Barış Alper Yılmaz'ın ardından Victor Nelsson ile yeni sözleşme imzalayacak. Nelsson'un sözleşmesi 2028'e kadar uzatılacak ve garanti parası yıllık 2 milyon euro seviyesine çıkacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör