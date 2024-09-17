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Galatasaray Rams Park'ta Gaziantep FK'yi mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 10:52 Güncelleme: 17.09.2024 21:58
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Galatasaray Rams Park’ta Gaziantep FK’yi mağlup etti

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezona da iddialı bir giriş yaparken erteleme maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

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