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Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! İngiliz devi kapıda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 11:46 Güncelleme: 16.09.2024 11:51
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Galatasaray’da Osimhen gelişmesi! İngiliz devi kapıda

Süper Lig'de 4'te 4 yaparak kara bulutları üzerinden dağıtan Galatasaray'da neşeli günler geri geldi. Takımın yükselen form grafiği teknik heyetin yüzünü güldürürken, Osimhen'in performansı da göz doldurdu. İmza atar atmaz sarı kırmızılı taraftarların gözdesi olan Nijeryalı forvetin devre arasında takımdan ayrılması gündemde. İngiliz devi ocak ayında Galatasaray'ın da kasasına önemli bir miktar para bırakarak golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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