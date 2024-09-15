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Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 15:04
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Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile 17 Eylül Salı günü yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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