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Galatasaray'da Icardi ve Osimhen için önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 05:33 Güncelleme: 15.09.2024 05:49
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Galatasaray’da Icardi ve Osimhen için önemli açıklamalar

Galatasaray Yönetim Kurulu Muasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Çaykur Rizespor karşısında 5-0 kazandıkları maçın ardından Icardi ve Victor Osimhen hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, iyi mücadele eden bir takım olduklarını ve lige 4'te 4 yaparak başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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