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Galatasaray'da genel kurul toplantısı 5 Ekim'de

Giriş: 14.09.2024 12:28 Güncelleme: 14.09.2024 12:28
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Galatasaray’da genel kurul toplantısı 5 Ekim’de

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı 5 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

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