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Roland Sallai Galatasaray'a imzayı attı tarihe geçti!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:45
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Roland Sallai Galatasaray’a imzayı attı tarihe geçti!

Galatasaray'da 27 yaşındaki Macar futbolcu Roland Sallai'nin transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 207'ye yükseldi. Roland Sallai, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Macar futbolcu oldu.

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