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Galatasaray’dan gol yağmuru! Çaykur Rizespor 5-0 yendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 09:32 Güncelleme: 14.09.2024 22:02
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Galatasaray’dan gol yağmuru! Çaykur Rizespor 5-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların yeni transferi Victor Osimhen’in ise ilk kez sahaya çıktığı maçta, Cimbom rakibi Rizespor’u 5-0 yendi.

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