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Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 09:32 Güncelleme: 14.09.2024 09:39
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Okan Buruk’tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray’ın Çaykur Rizespor 11’i...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar milli ara dönüşü net bir galibiyet almak isterken, Icardı ve Ziyech sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda Osimhen'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

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