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Galatasaray kanat transferini bitirdi! Roland Sallai İstanbul'a geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 14:34 Güncelleme: 13.09.2024 14:34
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Galatasaray kanat transferini bitirdi! Roland Sallai İstanbul’a geliyor

Trasnfer sezonunun son günün de Galatasaray Roma'dan Nicola Zalewski transferinde istediği sonucu alamazken,  Freiburg'tan 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray 6 milyon euro ödeyecek.

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