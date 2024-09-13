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Galatasaray'da son gün bombası! Orkun Kökçü için teklif...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:12 Güncelleme: 13.09.2024 10:21
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Galatasaray’da son gün bombası! Orkun Kökçü için teklif...

Transfer sezonunun son gününe kadar bir türlü istediği isimleri kadrosuna katamayan Galatasaray, orta saha için milli yıldız için Benfica'nın kapısını çaldı. Sarı kırmızılılar 23 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü'yü 1 yıllığına kiralamak istiyor.

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