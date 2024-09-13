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Galatasaray'da istifa kararı! Cenk Ergün'den ayrılık kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 13:24 Güncelleme: 13.09.2024 13:35
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Galatasaray’da istifa kararı! Cenk Ergün’den ayrılık kararı

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti. Ergün yaptığı paylaşımda "İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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