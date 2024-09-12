12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'dan Ziyech için sakatlık açıklaması

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 20:01
ABONE OL
Galatasaray’dan Ziyech için sakatlık açıklaması

Galatasaray, Hakim Ziyech'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör