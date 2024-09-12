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Galatasaray'da transferde başarısız girişim: Zalewski de teklifi reddetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 16:05
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Galatasaray’da transferde başarısız girişim: Zalewski de teklifi reddetti

Bu sezon transfer etmek istediği isimleri bir türlü ikna edemeyen Galatasaray yönetimi Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi de ikna edemedi. Sarı kırmızılılar Fode Ballo Toure ve Mario Rui isimlerine yönelirken, Zalewski'nin Galatasaray'a gelmeyi kabul etmediği aktarıldı. İşte detaylar...

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