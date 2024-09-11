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Galatasaray'dan transfer atağı: Nicola Zalewski geliyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 23:07
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Galatasaray’dan transfer atağı: Nicola Zalewski geliyor

Sezona şampiyonluk parolası ile giriş yapan Galatasaray'da transfer döneminin sonuna yaklaşırken sıcak saatler yaşanıyor. Cimbom, Polonyalı yıldız Zalewski için Roma ile anlaşma sağladı.

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