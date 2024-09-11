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Galatasaray Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 21:14
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Galatasaray Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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