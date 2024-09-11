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Galatasaray'a Icardi'den müjdeli haber! Derbiye yetişiyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 10:56 Güncelleme: 11.09.2024 11:02
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Galatasaray’a Icardi’den müjdeli haber! Derbiye yetişiyor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçında kadroda olabileceği öğrenildi.

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