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Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 22:29
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Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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