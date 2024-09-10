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Galatasaray'ın yeni transferi milli takımda sakatlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:55
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Galatasaray’ın yeni transferi milli takımda sakatlandı

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Senegalli İsmail Jakobs, milli forma altında oynadığı karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlandı. Jakobs'un sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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