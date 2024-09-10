Galatasaray yönetiminden İtalya çıkarması: Gündem Nicola Zalewski...
Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrasında kanat bölgesinde transfer için gaza basan Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski'yi gündemine aldı. Genç oyuncu için ikna turları sürerken sarı kırmızılı takımın 3 yöneticisinin transferi noktalamak adına İtalya'ya gittiği iddia edildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'nin transferinde önemli bir aşama katettiği ileri sürüldü. Roma, Zalewski'nin satışına onay verirken, sarı kırmızılılar Polonyalı futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.
4 YILLIK SÖZLEŞME
22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talep ettiğini belirtiliyor. Ayrıca Zalewski'nin geçen ayın sonunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından gelen önemli bir teklifi de geri çevirdiği hatırlatıldı.
GEÇEN SEZON 33 MAÇA ÇIKTI
Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Zalewski bu sezon ise 3 maçta 142 dakika süre aldı.
8 MİLYON EURO BONSERVİS
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Roma'ya Zalewski için sunduğu teklifin 8 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus şeklinde olduğu belirtildi.
3 YÖNETİCİDEN İTALYA ÇIKARMASI
Corriere dello Sport ise Galatasaray'ın Zalewski'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro net ücret önerdiğini duyurdu. Roma'da yıllık 350 bin euro kazanan Zalewski, Galatasaray'ın 2 milyon euro'luk teklifine karşın 2.5 milyon euro maaş istedi. Sarı-kırmızılılar, Zalewski transferi için 22 yaşındaki futbolcu ve Roma ile görüşmelerine devam ediyor.
Son olarak Galatasaray'dan 3 yöneticinin Zalewski transferini noktalamak adına İtalya'ya gittiği iddia ediliyor.
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