Galatasaray yönetiminden İtalya çıkarması: Gündem Nicola Zalewski...

8 MİLYON EURO BONSERVİS

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Roma'ya Zalewski için sunduğu teklifin 8 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus şeklinde olduğu belirtildi.

3 YÖNETİCİDEN İTALYA ÇIKARMASI

Corriere dello Sport ise Galatasaray'ın Zalewski'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro net ücret önerdiğini duyurdu. Roma'da yıllık 350 bin euro kazanan Zalewski, Galatasaray'ın 2 milyon euro'luk teklifine karşın 2.5 milyon euro maaş istedi. Sarı-kırmızılılar, Zalewski transferi için 22 yaşındaki futbolcu ve Roma ile görüşmelerine devam ediyor.

Son olarak Galatasaray'dan 3 yöneticinin Zalewski transferini noktalamak adına İtalya'ya gittiği iddia ediliyor.