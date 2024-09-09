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Nicola Zalewski'den Galatasaray'a kötü haber!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:54 Güncelleme: 09.09.2024 16:04
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Nicola Zalewski’den Galatasaray’a kötü haber!

Galatasaray, bu transfer döneminde Nicola Zalewski ile ilgilendiği haberleriyle gündemdeydi. Ancak İtalyan basınında yer alan habere göre, genç yetenek Roma'dan ayrılmak istemiyor.

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