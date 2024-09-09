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Galatasaray Petrol Ofisi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:33
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Galatasaray Petrol Ofisi’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti.

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