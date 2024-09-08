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Galatasaray Polonyalı sol kanat Nicola Zalwski ile ilgileniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 21:45 Güncelleme: 08.09.2024 21:49
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Galatasaray Polonyalı sol kanat Nicola Zalwski ile ilgileniyor

Sol kanat arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar düğmeye bastı. Galatasaray İtalya Serie A ekibi Roma forma giyen sol kanat oyuncusu Nicola Zalwski ile ilgilendiği açıklandı.

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