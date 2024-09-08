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Kırklareli'nde otomobil duvara çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 18:14
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Kırklareli’nde otomobil duvara çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobilin duvara çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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