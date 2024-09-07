07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Barış Alper Yılmaz'a yüzde 750 zam! Galatasaray'dan yeni sözleşme...

Giriş: 07.09.2024 11:42 Güncelleme: 07.09.2024 11:43
ABONE OL
Barış Alper Yılmaz’a yüzde 750 zam! Galatasaray’dan yeni sözleşme...

Galatasaray transfer sezonunda çok sayıda kanat oyuncusuyla yollarını ayırırken Barış Alper Yılmaz ile sözleşme yenileme kararı aldı. Cimbom genç yıldızın maaşına yüzde 750'lik rekor bir zam yaparak milli futbolcunun ücretini 75 milyon TL'ye çıkartacak. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör