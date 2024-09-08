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Galatasaray 11 gollü provada farklı kazandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 20:40
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Galatasaray 11 gollü provada farklı kazandı

Galatasaray, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti.

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