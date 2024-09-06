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Galatasaray'da Taylan Antalyalı ile yollar ayrılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 12:43 Güncelleme: 06.09.2024 12:44
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Galatasaray’da Taylan Antalyalı ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da bu sezon kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı Bodrum FK ile anlaştı. Deneyimli oyuncunun kısa süre içinde Akdeniz ekibine imza atacağı belirtildi.

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