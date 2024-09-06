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Norveç'in genç kralı Galatasaray yolunda! Orta sahaya Sverre Nypan...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 10:07 Güncelleme: 06.09.2024 10:10
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Norveç’in genç kralı Galatasaray yolunda! Orta sahaya Sverre Nypan...

Orta saha ve kanat transferi konusunda harekete geçen Galatasaray'da Norveç'in geleceği olarak görülen genç yıldız gündeme geldi. Sarı kırmızılı yönetim Rosenborg forması giyen Sverre Nypan için devreye girdi. Hem 8 hem de 10 numara bölgesinde forma giyen genç yıldızın bonservis bedeli 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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