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Galatasaray’da Davinson Sanchez takımla birlikte çalıştı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 23:12
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Galatasaray’da Davinson Sanchez takımla birlikte çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 5’inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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