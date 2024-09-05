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İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 16:34 Güncelleme: 05.09.2024 16:36
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İşte Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Kadroda Berkan Kutlu, Kerem Demirbay ve Yusuf Demir isimler de yer aldı. Diğer yandan Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu kadroda kendisine yer bulamadı. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu...

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