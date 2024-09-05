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Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:46 Güncelleme: 05.09.2024 20:52
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Galatasaray’da olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’taki Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı.

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