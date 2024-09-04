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Victor Osimhen: Galatasaray’ı duyduğum zaman kararım kolay oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 20:27
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Victor Osimhen: Galatasaray’ı duyduğum zaman kararım kolay oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Osimhen, "Galatasaray’ın ilgisini duyduğum zaman benim için kolay bir karar oldu." ifadelerini kullandı.

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