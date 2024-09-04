04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Oliveira'nın sözleşmesi feshedildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 21:59 Güncelleme: 04.09.2024 22:23
ABONE OL
Galatasaray’da bir ayrılık daha! Oliveira’nın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör