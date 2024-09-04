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Rizespor Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Giriş: 04.09.2024 20:18
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Rizespor Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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