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Galatasaray'da orta sahaya yeni isim: Philip Billing

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 12:58 Güncelleme: 04.09.2024 13:07
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Galatasaray’da orta sahaya yeni isim: Philip Billing

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha için Rabiot ve Mc Kennie transferlerini sonuçlandıramazken gündeme yeni bir isim geldi. Sarı kırmızılılar Bournemouth forması giyen 28 yaşındaki Philip Billing'i gündemine aldı. İşte detaylar....

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