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Okan Buruk'tan Mourinho'nun Galatasaray sözlerine olay yanıt

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 13:40
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Okan Buruk’tan Mourinho’nun Galatasaray sözlerine olay yanıt

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho'nun Galatasaray ile ilgili 'kart görmüyorlar' açıklamalarına cevap verdi. Mourinho'nun psikolojik savaş başlatmaya çalıştığını dile getiren Buruk, "Gerekmedikçe karşılık vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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