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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sağlık durumu belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 01.09.2024 15:21 Güncelleme: 01.09.2024 15:28
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Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sağlık durumu belli oldu

Galatasaray'da Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği duyuruldu.

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