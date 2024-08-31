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UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:16
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UEFA Avrupa Ligi’nde fikstür açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...

Son dakika haberine göre UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da maç takvimi belli oldu.

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