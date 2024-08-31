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Galatasaraylı Morutan Pisa ile anlaştı: İtalya yolcusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 12:52
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Galatasaraylı Morutan Pisa ile anlaştı: İtalya yolcusu

Galatasaraylı futbolcu Olimpiu Morutan İtalya Serie B ekiplerinden Pisa ile anlaştı. Genç oyuncu sezonu kiralık olarak İtalya'da geçirecek.

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