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Galatasaray Zaha'yı Lyon'a kiraladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 10:53
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Galatasaray Zaha’yı Lyon’a kiraladı

Galatasaray, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Wilfried Zaha’nın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon’a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada Zaha’nın bir sezonluğuna 3 milyon Euro karşılığında kiralandığını belirtildi.

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