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Galatasaray'da yol ayrımı: Dubois'in sözleşmesi feshedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 14:49 Güncelleme: 31.08.2024 14:49
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Galatasaray’da yol ayrımı: Dubois’in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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